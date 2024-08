EA nadal naprawia The Sims 4. Rozszerzenie Zakochaj się wprowadziło uciążliwe błędy

Jak zauważył serwis GameRant, EA oficjalnie przyznało, że po premierze najnowszego dodatku do The Sims 4 pojawiło się sporo różnych problemów. Gracze posiadający rozszerzenie Zakochaj się zgłaszali między innymi incydenty związane ze zniekształconymi oprawkami okularów czy brakującymi interakcjami romantycznymi w kole wyboru. Wielu doświadcza również częstych komunikatów o błędach uniemożliwiających cieszenie się rozgrywką.

Jak przekazało EA, aktualizacja naprawiająca zgłaszane przez graczy usterki ma ukazać się „w ciągu najbliższego tygodnia”. Wkrótce powinniśmy również otrzymać listę poprawek. Istnieją jednak również problemy, do których zespół jeszcze się nie odniósł – internauci mają informować między innymi o nieprawidłowym działaniu filtra w aplikacji Zakątek Kupidyna czy rozstawaniu się partnerów romantycznych tylko przez to, że jeden z nich poszedł do pracy.

Co działa na Twojego Sima? To, co kręci i odrzuca Simów, zadecyduje o tym, jak bardzo się sobie spodobają. Składają się na to między innymi zainteresowania i interakcje! Odkrywaj je w ramach poznawania partnerów przez Simów, buduj relacje i utrzymuj romantyczną satysfakcję na wysokim poziomie. Ponieważ Simowie lubią różne interakcje, ich poziomy satysfakcji mogą się różnić. Interakcje między Simami mogą również wpływać na to, czy ich dynamika związku będzie satysfakcjonująca, gorąca, burzliwa czy nieprzewidywalna. – czytamy w opisie DLC Zakochaj się do The Sims 4.