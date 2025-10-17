Zaloguj się lub Zarejestruj

Dzisiaj rocznica najważniejszego momentu w MCU. To zmieniło uniwersum Marvela na zawsze

Radosław Krajewski
2025/10/17 19:00
Ciężko uwierzyć, że to dopiero druga rocznica według oficjalnej osi czasu.

Dzisiejszy dzień, to niezwykle ważna data dla fanów Kinowego Uniwersum Marela. W kanonie serii to właśnie na 17 października przypada dzień Bitwy o Ziemię, decydującego starcia pokazanego w filmie Avengers: Koniec gry. W tym kulminacyjnym momencie superbohaterowie stawili czoła Thanosowi i jego przeważającej armii, walcząc o odzyskanie Kamieni Nieskończoności i odwrócenie skutków wcześniejszego zwycięstwa potężnego złoczyńcy. To wydarzenie jest wielkim finałem opowieści, która powstawała przez ponad dekadę i połączyła dziesiątki bohaterów w jednej epickiej narracji.

Avengers: Koniec gry
Avengers: Koniec gry

Avengers: Koniec gry – według oficjalnej osi czasu Marvela minęły dwa lata od Bitwy o Ziemię

Bitwa była zwieńczeniem jedenastu lat tworzenia wspólnego uniwersum, które skrupulatnie łączyło różne wątki i bohaterów w spójną serię znaną jako Saga Nieskończoności. Starcie dostarczyło emocjonalnego zamknięcia historii takich postaci jak Iron Man i Steve Rogers. Jednocześnie otworzyło przestrzeń dla nowego rozdziału rozgrywanego w Multiwersum, będącego kolejnym etapem opowieści, w którym Marvel eksploruje alternatywne linie czasowe i równoległe światy.

Według oficjalnej osi MCU czasu Bitwa o Ziemię odbyła się 17 października 2023 roku, a więc zaledwie dwa lata temu. Jednak Avengers: Koniec gry miało swoją premierę w kinach w kwietniu 2019 roku, więc wydarzenia te oglądaliśmy na ekranie już sześć lat temu. Największe wrażenie robiła skala starcia, gdzie armia superbohaterów z Ziemi, Asgardu, Wakandy i odległych zakątków kosmosu, stanęła naprzeciw Thanosa w największej jak dotąd bitwie rozgrywanej w MCU.

Obecnie Marvel Studios pracuje nad kolejnym wielkim projektem, czyli Avengers: Doomsday, który trafi do kin 18 grudnia 2026 roku. Twórcy mają nadzieję, że nowa produkcja przewyższy widowiskowość Końca gry, odzyska zaufanie widzów po ostatnich mniej udanych projektach i połączy w spójną narrację najnowsze filmy i seriale.

Źródło:https://comicbook.com/movies/feature/today-is-the-anniversary-of-the-most-important-mcu-moment/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

