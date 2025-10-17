Dzisiaj rocznica najważniejszego momentu w MCU. To zmieniło uniwersum Marvela na zawsze

Dzisiejszy dzień, to niezwykle ważna data dla fanów Kinowego Uniwersum Marela. W kanonie serii to właśnie na 17 października przypada dzień Bitwy o Ziemię, decydującego starcia pokazanego w filmie Avengers: Koniec gry. W tym kulminacyjnym momencie superbohaterowie stawili czoła Thanosowi i jego przeważającej armii, walcząc o odzyskanie Kamieni Nieskończoności i odwrócenie skutków wcześniejszego zwycięstwa potężnego złoczyńcy. To wydarzenie jest wielkim finałem opowieści, która powstawała przez ponad dekadę i połączyła dziesiątki bohaterów w jednej epickiej narracji.

Avengers: Koniec gry – według oficjalnej osi czasu Marvela minęły dwa lata od Bitwy o Ziemię

Bitwa była zwieńczeniem jedenastu lat tworzenia wspólnego uniwersum, które skrupulatnie łączyło różne wątki i bohaterów w spójną serię znaną jako Saga Nieskończoności. Starcie dostarczyło emocjonalnego zamknięcia historii takich postaci jak Iron Man i Steve Rogers. Jednocześnie otworzyło przestrzeń dla nowego rozdziału rozgrywanego w Multiwersum, będącego kolejnym etapem opowieści, w którym Marvel eksploruje alternatywne linie czasowe i równoległe światy.