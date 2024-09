Dzisiaj premiera nowej gry twórców Showgunners. Sumerian Six to Commandos i Desperados w jednym

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dziś odbędzie się premiera Sumerian Six, taktycznej strategii autorstwa polskiego studia Artificer odpowiedzialnego m.in. za dobrze przyjęte Showgunners. Tytuł zostanie wydany przez firmę Developer Digital i będzie dostępny wyłącznie na PC.

Sumerian Six - fabuła gry

W kampanii fabularnej Sumerian Six przenosimy się do czasów II wojny światowej, jednak tytuł pokazuje alternatywną wersję wydarzeń z tamtego okresu. Podczas rozgrywki kierujemy Oddziałem Enigma, w którego skład wchodzą komandosi, a zarazem najlepsi naukowcy świata. W Sumerian Six naszym zadaniem jest wykonywanie tajnych misji przeciwko Trzeciej Rzeszy oraz pokrzyżowanie planów Hansa Kammlera mającego zamiar stworzyć Wunderwaffe.