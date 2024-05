Dzikie RPG akcji z kotami w roli głównej. Soulslike Kristala już za moment debiutuje na Steam

Soulslike od Astral Clocktower Studios wkrótce debiutuje we wczesnym dostępie.

W minionych miesiącach miłośnicy soulslike’ów mieli w czym wybierać. Na rynku ukazało się między innymi Lords of the Fallen, Lies of P czy Wo Long: Fallen Dynasty. Na tle tych produkcji może jednak wyróżniać się jeden z tytułów, który już za moment zadebiutuje na platformie Steam. Mowa o Kristala – RPG akcji z kotami w roli głównej.