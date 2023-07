Jak wygląda The Settlers: New Allies na Switchu? Zobaczcie fragment rozgrywki

The Settlers: New Allies miało zadebiutować na PlayStation, Xbox i Nintendo Switch pod koniec marca bieżącego roku. Na kilka dni przed planowaną premierą Ubisoft poinformował, że konsolowa wersja najnowszej odsłona serii The Settlers jednak nie trafi na rynek w terminie. Od tamtej pory francuska firma milczała w sprawie premiery gry na wymienionych wyżej platformach. I w końcu, niespodziewanie, premiera odbyła się z początkiem lipca.