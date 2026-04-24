Dziesięć lat temu dał nam genialne science fiction. Teraz reżyser pracuje nad nowym filmem

Znamy szczegóły Króla Węży.

Jeff Nichols oficjalnie rozpoczął zdjęcia do swojego nowego filmu King Snake, który powstaje w stanie Arkansas. Reżyser takich dzieł, jak Midnight Special oraz Motocykliści, ponownie współpracuje z operatorem Adamem Stone’em, z którym stworzył już kilka wcześniejszych projektów. Tym razem twórca sięga po konwencję południowogotyckiego horroru, zapowiadając historię osadzoną w dusznej, niepokojącej atmosferze amerykańskiego Południa. King Snake – ruszyły zdjęcia do nowego filmu Jeffa Nicholsa Fabuła King Snake skupi się na młodej parze, która dziedziczy farmę i szybko odkrywa, że miejsce skrywa mroczną przeszłość. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się zarówno z problemami codzienności, jak i nadprzyrodzonymi siłami, które wystawią ich na próbę w starciu dobra ze złem.

W obsadzie znaleźli się: Margaret Qualley, Drew Starkey oraz Michael Shannon. Za produkcję odpowiada FilmNation Entertainment, co oznacza, że projekt wreszcie otrzymał stabilne zaplecze finansowe. To istotna zmiana, biorąc pod uwagę wcześniejsze trudności Nicholsa z realizacją jego autorskich pomysłów. Nowy projekt to dla Nicholsa okazja do eksploracji gatunku, który od dawna go fascynuje. Reżyser wielokrotnie podkreślał swoje uznanie dla filmu Ręka Boga w reżyserii Billa Paxtona, wskazując go jako ważną inspirację. To jeden z najlepszych występów Matthew McConaugheya. To dziwny film, który bawi się naturą rzeczywistości i wiary. Ten film jest ważny. Ludzie powinni o nim więcej rozmawiać”

Jeszcze niedawno sytuacja reżysera nie była jednak tak stabilna. Michael Shannon, stały współpracownik Nicholsa, zwracał uwagę na problemy twórcy z pozyskaniem finansowania dla kolejnych projektów: To trochę niewiarygodne. Jeff ma ogromne trudności ze zdobyciem pieniędzy na film. Nakręcił sześć produkcji i powiedziałbym, że wszystkie są świetne, a niektóre wręcz wybitne. A mimo to nie może zdobyć finansowania” Nichols przez długi czas próbował doprowadzić do realizacji kilku ambitnych projektów, w tym filmu science fiction Land of Opportunity oraz adaptacji powieści Cormaca McCarthy’ego The Passenger i Stella Maris. Choć posiadał nawet porozumienie z przedstawicielami pisarza, plany te nie doszły do skutku.

