Dziesięć lat temu dał nam genialne science fiction. Teraz reżyser pracuje nad nowym filmem

Jeff Nichols oficjalnie rozpoczął zdjęcia do swojego nowego filmu King Snake, który powstaje w stanie Arkansas. Reżyser takich dzieł, jak Midnight Special oraz Motocykliści, ponownie współpracuje z operatorem Adamem Stone’em, z którym stworzył już kilka wcześniejszych projektów. Tym razem twórca sięga po konwencję południowogotyckiego horroru, zapowiadając historię osadzoną w dusznej, niepokojącej atmosferze amerykańskiego Południa.
King Snake – ruszyły zdjęcia do nowego filmu Jeffa Nicholsa
Fabuła King Snake skupi się na młodej parze, która dziedziczy farmę i szybko odkrywa, że miejsce skrywa mroczną przeszłość. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się zarówno z problemami codzienności, jak i nadprzyrodzonymi siłami, które wystawią ich na próbę w starciu dobra ze złem.
W obsadzie znaleźli się: Margaret Qualley, Drew Starkey oraz Michael Shannon. Za produkcję odpowiada FilmNation Entertainment, co oznacza, że projekt wreszcie otrzymał stabilne zaplecze finansowe. To istotna zmiana, biorąc pod uwagę wcześniejsze trudności Nicholsa z realizacją jego autorskich pomysłów.
Nowy projekt to dla Nicholsa okazja do eksploracji gatunku, który od dawna go fascynuje. Reżyser wielokrotnie podkreślał swoje uznanie dla filmu Ręka Boga w reżyserii Billa Paxtona, wskazując go jako ważną inspirację.
To jeden z najlepszych występów Matthew McConaugheya. To dziwny film, który bawi się naturą rzeczywistości i wiary. Ten film jest ważny. Ludzie powinni o nim więcej rozmawiać”
Jeszcze niedawno sytuacja reżysera nie była jednak tak stabilna. Michael Shannon, stały współpracownik Nicholsa, zwracał uwagę na problemy twórcy z pozyskaniem finansowania dla kolejnych projektów:
To trochę niewiarygodne. Jeff ma ogromne trudności ze zdobyciem pieniędzy na film. Nakręcił sześć produkcji i powiedziałbym, że wszystkie są świetne, a niektóre wręcz wybitne. A mimo to nie może zdobyć finansowania”
Nichols przez długi czas próbował doprowadzić do realizacji kilku ambitnych projektów, w tym filmu science fiction Land of Opportunity oraz adaptacji powieści Cormaca McCarthy’ego The Passenger i Stella Maris. Choć posiadał nawet porozumienie z przedstawicielami pisarza, plany te nie doszły do skutku.
