Dziesięć lat temu dał nam genialne science fiction. Teraz reżyser pracuje nad nowym filmem

Radosław Krajewski
2026/04/24 10:10
Znamy szczegóły Króla Węży.

Jeff Nichols oficjalnie rozpoczął zdjęcia do swojego nowego filmu King Snake, który powstaje w stanie Arkansas. Reżyser takich dzieł, jak Midnight Special oraz Motocykliści, ponownie współpracuje z operatorem Adamem Stone’em, z którym stworzył już kilka wcześniejszych projektów. Tym razem twórca sięga po konwencję południowogotyckiego horroru, zapowiadając historię osadzoną w dusznej, niepokojącej atmosferze amerykańskiego Południa.

King Snake – ruszyły zdjęcia do nowego filmu Jeffa Nicholsa

Fabuła King Snake skupi się na młodej parze, która dziedziczy farmę i szybko odkrywa, że miejsce skrywa mroczną przeszłość. Bohaterowie będą musieli zmierzyć się zarówno z problemami codzienności, jak i nadprzyrodzonymi siłami, które wystawią ich na próbę w starciu dobra ze złem.

W obsadzie znaleźli się: Margaret Qualley, Drew Starkey oraz Michael Shannon. Za produkcję odpowiada FilmNation Entertainment, co oznacza, że projekt wreszcie otrzymał stabilne zaplecze finansowe. To istotna zmiana, biorąc pod uwagę wcześniejsze trudności Nicholsa z realizacją jego autorskich pomysłów.

Nowy projekt to dla Nicholsa okazja do eksploracji gatunku, który od dawna go fascynuje. Reżyser wielokrotnie podkreślał swoje uznanie dla filmu Ręka Boga w reżyserii Billa Paxtona, wskazując go jako ważną inspirację.

To jeden z najlepszych występów Matthew McConaugheya. To dziwny film, który bawi się naturą rzeczywistości i wiary. Ten film jest ważny. Ludzie powinni o nim więcej rozmawiać”

Jeszcze niedawno sytuacja reżysera nie była jednak tak stabilna. Michael Shannon, stały współpracownik Nicholsa, zwracał uwagę na problemy twórcy z pozyskaniem finansowania dla kolejnych projektów:

To trochę niewiarygodne. Jeff ma ogromne trudności ze zdobyciem pieniędzy na film. Nakręcił sześć produkcji i powiedziałbym, że wszystkie są świetne, a niektóre wręcz wybitne. A mimo to nie może zdobyć finansowania”

Nichols przez długi czas próbował doprowadzić do realizacji kilku ambitnych projektów, w tym filmu science fiction Land of Opportunity oraz adaptacji powieści Cormaca McCarthy’ego The Passenger i Stella Maris. Choć posiadał nawet porozumienie z przedstawicielami pisarza, plany te nie doszły do skutku.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/4/23/jeff-nichols-king-snake-begins-filming-in-arkansas-with-margaret-qualley-michael-shannon-and-drew-starkey

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

