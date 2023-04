Dying Light za darmo na PC. Techland przypomina o promocji i również ma prezent

Zainteresowani muszą jedynie połączyć swoje konto Epic Games z platformą TechlandGG. Po przypisaniu Dying Light Enhanced Edition do biblioteki w Epic Games Store gracze będą natomiast musieli udać się pod ten adres, by odebrać wymienione wyżej nagrody. Więcej informacji znajdziecie na oficjalnej stronie Dying Light.



Na koniec przypomnijmy, że Dying Light zadebiutowało na rynku w styczniu 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji Techlandu, to serdecznie zapraszamy Was do lektury: Dying Light – recenzja.