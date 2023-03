Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Odbierzcie kolejną porcję prezentów na PC

Dzisiaj czwartek, a to oznacza kolejną porcję prezentów od Epic Games. W tym tygodniu zainteresowani będą mogli bez dodatkowych kosztów pobrać aż dwie produkcję. Zgodnie z zapowiedziami pierwszą nich będzie Tunche – chodzona bijatyka z elementami gatunku roguelike, która wyróżnia się ręcznie rysowaną grafiką. Drugą niespodzianką będzie natomiast The Silent Age, czyli gra przygodowa w klimatach science fiction, w której gracze przy pomocy wehikułu czasu starają się zapobiec mającej wydarzyć się za 40 lat apokalipsie. Zarówno Tunche, jak i The Silent Age odbierzecie w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gier do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezentach z ubiegłego tygodnia, który będą dostępne jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Tydzień temu użytkownicy Epic Games Store otrzymali możliwość pobrania za darmo Chess Ultra i World of Warships — Starter Pack: Ishizuchi.