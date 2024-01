9. urodziny Dying Light. Twórcy znów udostępnili popularny event

Wydarzenie Super-Crane potrwa do 1 lutego. Zgodnie z ogłoszeniem (oraz z tym, co na pewno doskonale wiedzą miłośnicy produkcji) podczas eventu:

Przypomnijmy jeszcze, że Dying Light zadebiutowało 27 stycznia 2015 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Jest to utrzymana w klimacie survival horroru gra akcji, gdzie zdarzenia obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Za stworzenie gry (oraz jej kontynuacji) odpowiada wspomniane polskie studio Techland, które znane jest również z Dead Island oraz serii Call of Juarez.