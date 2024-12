Dying Light 2: Stay Human gotowe na święta. Wróciło specjalne, zimowe wydarzenie

Winter Tales: Gifts from Above już wystartowało.

Kilka dni temu poinformowano, że Dying Light: The Beast nie zabraknie podczas The Game Awards 2024. Podczas gali mamy dowiedzieć się, dlaczego „Kyle cierpi”, a deweloperzy prawdopodobnie udostępnią kolejny materiał związany z nadchodzącą produkcją. Tymczasem twórcy nie zapominają o Dying Light 2: Stay Human, które jest już gotowe na święta.

Dying Light 2: Stay Human ze świątecznym eventem. Wystartowało Winter Tales: Gifts from Above

Zgodnie z informacjami przekazanymi w komunikacie prasowym, Dying Light 2: Stay Human jest już gotowe na święta. Wczoraj wystartowało specjalne wydarzenie Winter Tales: Gifts from Above, które potrwa do 2 stycznia 2025 roku. W ramach eventu gracze będą wykonywać zlecenia od Baki lub przeszukiwać pojemniki w poszukiwaniu dekoracji na choinkę.