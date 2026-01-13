Dwie ogromne premiery od Ubisoftu mogą nastąpić lada chwila. To najbardziej wyczekiwane projekty od lat

Zauważone zmiany w domenach sugerują szybkie zapowiedzi lub nawet nagły debiut gier.

Internauci zwrócili uwagę na wzmożoną aktywność na stronach internetowych powiązanych z Assassin’s Creed Black Flag Resynced oraz remake’em Prince of Persia: Piaski Czasu. Domeny w różnych regionach świata są regularnie aktywowane i dezaktywowane, co często poprzedza ważne komunikaty wydawcy.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced i Prince of Persia – co szykuje Ubisoft?

W społeczności graczy szybko pojawiły się spekulacje dotyczące tzw. shadow dropu, czyli nagłego udostępnienia gry bez wcześniejszego ujawnienia daty premiery. Taki scenariusz Ubisoft mógłby powtórzyć, wzorując się na podobnych ruchach innych wydawców w ostatnich latach.

Wczytywanie ramki mediów.