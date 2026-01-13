Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie ogromne premiery od Ubisoftu mogą nastąpić lada chwila. To najbardziej wyczekiwane projekty od lat

Mikołaj Berlik
2026/01/13 09:55
Zauważone zmiany w domenach sugerują szybkie zapowiedzi lub nawet nagły debiut gier.

Internauci zwrócili uwagę na wzmożoną aktywność na stronach internetowych powiązanych z Assassin’s Creed Black Flag Resynced oraz remake’em Prince of Persia: Piaski Czasu. Domeny w różnych regionach świata są regularnie aktywowane i dezaktywowane, co często poprzedza ważne komunikaty wydawcy.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced i Prince of Persia – co szykuje Ubisoft?

W społeczności graczy szybko pojawiły się spekulacje dotyczące tzw. shadow dropu, czyli nagłego udostępnienia gry bez wcześniejszego ujawnienia daty premiery. Taki scenariusz Ubisoft mógłby powtórzyć, wzorując się na podobnych ruchach innych wydawców w ostatnich latach.

Część komentatorów sugeruje jednak bardziej zachowawczy wariant – publikację wersji demonstracyjnych lub zapowiedź kampanii marketingowej, która pozwoliłaby odbudować zaufanie po długim i burzliwym procesie produkcji obu tytułów. Jednoczesne zmiany w domenach na wielu rynkach wskazują na przygotowania do globalnego ogłoszenia.

Szczególnie emocjonująca jest sytuacja Prince of Persia: Piaski Czasu Remake, który przez lata stał się symbolem problemów produkcyjnych Ubisoftu. Z kolei Black Flag Resynced może odegrać kluczową rolę w ofercie wydawcy na początek 2026 roku. Na ten sam rok zaplanowana jest również premiera Assassin’s Creed Hexe, co sugeruje, że Ubisoft szykuje intensywny okres wydawniczy.

News
Ubisoft
plotka
assassin's creed
Assassin's Creed IV: Black Flag
Prince of Persia
Assassin's Creed
Prince of Persia: Piaski Czasu
Mikołaj Berlik
