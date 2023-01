Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Gracze PC odbiorą dziś kolejne prezenty

Dziś czwartek, a to oznacza kolejne prezenty w Epic Games Store. Tydzień temu gracze mieli okazję odebrać tylko jedną produkcję, ale na szczęście dzisiejsza oferta będzie nieco bogatsza. Już za kilka godzin użytkownicy komputerów osobistych będą mogli bowiem bez dodatkowych kosztów pobrać dwa tytuły. Pierwszym z nich jest Adios – przygodówka przedstawiająca historię amerykańskiego farmera świadczącego usługi dla lokalnej mafii, który postanawia zerwać z dotychczasowym życiem.



Drugim prezentem jest natomiast Hell is Others, czyli strzelanka z elementami roguelike’a, która zabiera graczy do dystopijnego i ponurego Century City, w którym walutą jest krew. Zarówno Adios, jak i Hell is Others odbierzecie w Epic Games Store dzisiaj po godzinie 17:00. Jak zawsze na dodanie gier do swojej biblioteki będziecie mieć równy tydzień.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC w Epic Games Store

Nie zapomnijcie również o prezencie z ubiegłego tygodnia, który będzie dostępny jeszcze przez kilka najbliższych godzin. Jak wspomnieliśmy wyżej, tydzień temu Epic Games Store zaoferował użytkownikom komputerów osobistych jedną produkcję w postaci Epistory - Typing Chronicles.