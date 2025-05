Dwie gry za darmo w Epic Games Store. Gracze mogą liczyć na wielkie hity?

Nadszedł kolejny czwartek, a to oznacza następne darmowe gry od Epic Games Store. Podobnie jak w poprzednich dwóch tygodniach, również tym razem sklep zaoferuje dwie tajemnicze produkcje. Na ujawnienie ich tytułów będziemy musieli poczekać do godziny 17:00, kiedy ruszy promocja. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie otrzymaliśmy wskazówek, na jakie produkcje możemy liczyć tym razem.

Większą niewiadomą jest druga z gier, przy której wyświetla się grafika postaci z rękami w górze. Niektórzy twierdzą, że to oznacza darmowe EA FC 25, ale mniej entuzjastycznie nastawieni gracze raczej spodziewają się produkcji typu Human: Fall Flat, Gang Beasts lub Killing It With Fire.

Jeszcze trzy inne gry do odebrania za darmo w Epic Games Store

Przypomnijmy, że jeszcze do godziny 17:00 możecie za darmo odebrać trzy gry z poprzedniego tygodnia. Szczególnie warto zainteresować się premierowym Deliver At All Costs, ale również w ramach prezentu przypiszecie do swojego konta Sifu oraz Gigapocalypse.