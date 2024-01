Dwayne Johnson chce zmian. Teraz będzie grał w filmach, które mają znaczenie

Johnson stwierdził, że reżyser The Smashing Machine, Benny Safdie to idealny partner i znakomicie mu się współpracuje z tym filmowcem. Warto wspomnieć, że jest to jego pierwszy solowy projekt, a wcześniej współpracował on ze swoim bratem Joshem Safdie przy takich hitach jak Uncut Gems i Good Time Roberta Pattinsona.

Dwayne Johnson chce zmian i poważnych ról

Wygląda na to, że przesiadka do poważnych ról będzie odbywała się stopniowo i na razie gwiazdor kina akcji nie porzuca całkowicie wielkich widowisk tego typu, ale jak podkreśla, że chce od aktorstwa innych wyzwań i „czegoś więcej”.