Dwayne Johnson naprawiony. Figura aktora z nowym kolorem skóry i różnymi detalami

Teraz aktor może spokojnie pojechać do Paryża i zobaczyć swoją podobiznę.

Przed kilkoma dniami w paryskim Muzeum Grevin odsłonięto nową figurę woskową przedstawiającą Dwayne’a Johnsona. Figura szybko stała się memem, a odwiedzający wystawę nabijali się z podobizny aktora, która nie do końca go przypominała. Do sprawy odniósł się sam zainteresowany, który w żartobliwy sposób skrytykował swojego woskowego odpowiednika. Muzeum szybko zareagowało na krytykę i obiecali naprawić figurę. Efekt poprawek możemy podziwiać poniżej.

Figura woskowa Dwayne’a Johnsona naprawiona

Twórcy figury w ostatnich dniach pracowali nad poprawą woskowego Dwayne’a Johnson. Podobizna aktora zyskała nieco ciemniejszy kolor skóry, a także różne detale twarzy, w tym zarost, inne brwi, czy sam kształt czaszki oraz podbródka.