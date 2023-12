Dwayne Johnson zagra w filmie o legendarnym zawodniku MMA. Właśnie zapowiedziano The Smashing Machine

Kerr to były amerykański zapaśnik i ikona MMA, był dwukrotnym mistrzem turniejów wagi ciężkiej UFC i zwycięzcą turnieju World Vale Tudo Championship. W swojej karierze zdobył ponad dwadzieścia tytułów MMA. W 2003 roku Kerr doczekał się już filmu dokumentalnego wyprodukowanego przez HBO, który nosił identyczny tytuł jak widowisko z Johnsonem w roli głównej.

Dwayne Johnson jako Mark Kerr w filmie The Smashing Machine

The Smashing Machine będzie równie solowym debiutem reżyserskim Benny’ego Safdiego, który w głównej roli postanowił obsadzić byłego wrestlera. Pierwsze przymiarki do realizacji tego filmu rozpoczęły się jeszcze w 2019 roku, Johnson nabył prawa do tego projektu. A24 postanowiło go sfinansować, a The Rock poza główną rolą zostanie również producentem wykonawczym.