Kolejna darmowa gra PC na GOG. Trzeba się pośpieszyć z odebraniem prezentu

W sklepie GOG pojawiła się kolejna darmowa gra do odebrania na komputery osobiste. Oferta jest ograniczona czasowo.

FlatOut to wypełniona po brzegi adrenaliną gra wyścigowa z wybuchową fizyką, spektakularnymi efektami i grafiką, innowacyjną mechaniką gry oraz starą, dobrą zabawą!Do ośmiu samochodów sterowanych przez graczy lub AI.

Na GOG ruszyła walentynkowa wyprzedaż, a wraz z nią sklep udostępnił za darmo kolejną grę. Tym razem to prawdziwy klasyk, który zrobił ogromną furorę w 2005 roku. Mowa o ścigałce FlatOut od studia Bugbear Entertainment. Produkcja dostarcza sporo wrażeń, gdzie ważnym elementem oprócz ścigania, jest destrukcja pojazdów. Nie tylko trzeba dojechać do mety, ale również zniszczyć samochody przeciwników wykorzystując liczne pułapki i możliwości, jakie oferuje ten tytuł.

Jeżeli jesteście zainteresowani darmowym FlatOut, to udajcie się pod ten adres i kliknijcie „Zdobądź za darmo”, a następnie na głównej stronie sklepu znajdźcie baner, za pomocą któremu przypiszecie grę do swojego konta. Oferta ważna jest tylko do 17 lutego.

Jeszcze więcej darmowych gier na PC

To nie koniec atrakcji dla posiadaczy komputerów osobistych. Obecnie możecie zgarnąć jeszcze dwie inne darmówki. Pierwsza z nich to popularna polska gra akcji, która rozdawana jest tylko do jutra. Nieco więcej czasu macie na odebranie drugiego prezentu, który ucieszy przede wszystkim fanów strategii.