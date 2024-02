Dungeons & Dragons świętuje 50. urodziny. Lego przygotowuje rocznicowy zestaw klocków

Współpraca rozpoczęła się w dziale Lego Ideas, witrynie umożliwiającej użytkownikom zgłaszanie własnych pomysłów na zestawy Lego, na które inni mogą głosować i spróbować je zrealizować. W 2022 roku Lego i Wizards of the Coast zorganizowały konkurs, w którym twórcy Lego mieli wymyślić projekt, z którego powstanie pełny zestaw. Zwycięzcą został zestaw o nazwie Dragon's Keep: Journey's End, który będzie zawierał ok. 3000 elementów. Umożliwi zbudowanie zamku, napadniętego przez smoka z kilkoma postaciami próbującymi go bronić.