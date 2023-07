Drugi sezon Rodu Smoka nie ucierpi przez strajk aktorów

Jak przekazali producenci Rodu Smoka, prace nad drugim sezonem przebiegają bez zakłóceń, pomimo trwającego strajku aktorów SAG-AFTRA. Obsada składa się głównie z aktorów z Wielkiej Brytanii, których kontrakty są zawarte ze związkiem Equity. Ze względu na prawo brytyjskie członkowie Equity nie mogą strajkować solidarnie z SAG-AFTRA.

Equity UK będzie wspierać SAG-AFTRA i jej członków wszelkimi zgodnymi z prawem środkami. Wykonawca dołączający do strajku w Wielkiej Brytanii nie będzie miał żadnej ochrony przed zwolnieniem lub pozwaniem za naruszenie umowy przez producenta lub angażującego. Podobnie, jeśli Equity zachęci kogokolwiek do przyłączenia się do strajku, sama będzie działać niezgodnie z prawem, a zatem będzie odpowiedzialna za odszkodowanie lub nakaz sądowy.