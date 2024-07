Co w nowym odcinku Rodu smoka? Serial HBO wkracza w finałową fazę

Drugi sezon Rodu smoka budzi wśród fanów wiele emocji, a HBO postanowiło podgrzewać je serwując nowy zwiastun przed premierą każdego nowego odcinka. Do sieci trafił właśnie trailer szóstego epizodu hitu platformy streamingowej Max. Dowiadujemy się z niego co czeka na widzów w nowej odsłonie sagi, a także poznajemy datę premiery odcinka. Warto przypomnieć, że do końca tego sezonu pozostają już tylko dwa epizody.

Co nowego w Rodzie smoka? Jest zwiastun szóstego odcinka 2. sezonu serialu HBO

Zgodnie z tradycją, polscy fani mają przed sobą nieprzespaną noc. Oczywiście jeśli chcą zobaczyć szósty odcinek w chwili premiery. W Polsce będzie on dostępny 22 lipca od godziny 3:00. Będzie można oglądać go równocześnie w HBO i w Max. Ponowna emisja szóstego odcinka na antenie stacji HBO odbędzie się o godzinie 20:10. Tym razem zarezerwujcie nieco więcej czasu, ponieważ będzie to dość długi odcinek, gdyż potrwa 70 minut.