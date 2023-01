Ród Smoka – rozpoczęła się preprodukcja 2. sezonu. Trochę sobie poczekamy

O tym, że serial Gra o tron: Ród Smoka otrzyma drugi sezon dowiedzieliśmy już niecały tydzień po premierze pierwszego odcinka. Wstępne prace miały rozpocząć się w październiku ubiegłego roku, ale – jak donosi serwis Redanian Intelligence – z powodu opóźnień twórcy serialu dopiero teraz rozpoczęli etap pre-produkcji w Leavesden Studios w Wielkiej Brytanii.

Start preprodukcji 2. sezonu Rodu Smoka

Z tego względu redakcja wspomnianego portalu nie ma pewności co do zmian w harmonogramie samego nagrywania scen – pierwotnie zdjęcia do 2. Sezonu Rodu Smoka miały trwać od marca do czerwca.