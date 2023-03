Władca Pierścieni ma stać się franczyzą podobną do Gwiezdnych wojen

Porównanie nowego uniwersum Władcy Pierścieni do Gwiezdnych wojen jest obecnie niefortunne ze względu na liczne problemy z Lucasfilm i coraz gorszą jakość oferowaną przez produkcje z uniwersum. Pojawiły się nawet głosy, że Kathleen Kennedy nie panuje nad studiem i twórcy wymuszają na Lucasfilm ogłoszenie swoich projektów. Mimo to Gwiezdne wojny to wciąż jedna z najbardziej dochodowych marek na świecie i to samo Warner Bros. chce osiągnąć z Władcą Pierścieni.