Drake potwierdza prace nad nowym albumem. Muzyk zapewnia, że „to będzie sztos”

Choć nie znamy jeszcze szczegółów ani daty premiery, wiadomo, że będzie to pierwszy solowy projekt Drake’a od czasu wydanego w październiku 2023 roku „For All The Dogs”. W lutym 2024, z okazji Walentynek, raper wypuścił jeszcze wspólny projekt z PartyNextDoor pt. „$ome $exy $ongs 4 U”.

Między premierami Drake był mocno zaangażowany w konflikt z Kendrickiem Lamarem. Muzyk odpowiedział mu aż czterema disstrackami. W lutym odwołał też część koncertów w Australii i Nowej Zelandii z powodu „konfliktów w terminarzu”, ale chwilę później pojawił się… w pierwszym rzędzie na gali WWE Elimination Chamber w Toronto. W marcu zaczął zapowiadać swój „kolejny rozdział”, który – jak sam stwierdził – może zaniepokoić fanów.

Pytanie jak poradzi sobie w kolejnym wydaniu solowym. Album „For All The Dogs” nie był zbyt ciepło przyjęty. Recenzje były niezbyt przychylne, jak choćby ta opublikowana w serwisie NME. Luke Morgan Britton przyznał płycie zaledwie dwie gwiazdki i napisał wówczas:

23 utwory i prawie 85 minut sprawiają, że album bywa męczący, a długie intro, zbędne przerywniki i skity w stylu radiowym tylko to potęgują. Miejmy nadzieję, że Drake wróci w lepszej formie, bo jego trzecia płyta solowa w ciągu trzech lat brzmi na wymęczoną.

W międzyczasie ogłoszono, że Drake będzie główną gwiazdą tegorocznego Wireless Festival w Londynie. Co więcej, będzie on headlinerem przez wszystkie trzy dni, grając trzy różne setlisty. To jego pierwsze koncerty w Wielkiej Brytanii od sześciu lat. Dołączą do niego między innymi Burna Boy, PartyNextDoor, Summer Walker i Vybz Kartel. Festiwal odbędzie się w Finsbury Park w dniach 11–13 lipca 2024. Bilety już w sprzedaży.