Dragon's Dogma 2 i Alone in the Dark trafiają do Geforce NOW. Nvidia dodaje do serwisu kilka dużych tytułów

Nvidia ogłosiła, że Dragon's Dogma 2 i Alone in the Dark dołączają do usługi Geforce NOW.

Wcześniej Nvidia ogłosiła kilka nowych, dużych tytułów, które pojawią się w Geforce NOW i zostaną uruchomione z ulepszeniami Nvidia RTX. Mowa tu o grach Ubisoftu i Square Enix, takich jak Deus Ex: Mankind Divided, Hellbreach: Vegas, Warhammer 40,000: Boltgun, Star Ocean The Second Story R i kilku innych.

Nvidia szczegółowo przedstawiła również cztery gry, uzyskujące ulepszenia RTX. Jest wśród nich Star Wars Outlaws, które zostanie wydane z efektami opartymi na ray tracingu DLSS 3, takimi jak NVIDIA RTX Direct Illumination (RTXDI) i globalnym oświetleniem iluminacyjnym opartym na ray tracingu, a także Naraka: Bladepoint, Portal z RTX i aktualizacja Diablo IV. Dragon's Dogma 2 i Alone in the Dark dołączają do usługi Geforce NOW Nvidia skorzystała przy tym z okazji, żeby przypomnieć o subskrypcji GeForce NOW Ultimate, dającą dostęp do maszyn najwyższej jakości z GeForce RTX 4080. Dodatkowo abonenci Ultimate uzyskują także wyłączny dostęp do serwerów, dzięki czemu mogą od razu rozpocząć grę, nie czekając na żadne pliki do pobrania.

Krzysztof Żołyński Gry, filmy, seriale, komiksy, technologie i różne retro graty. Lubię także sprawdzać co słychać w kosmosie. Kiedy przytrafia się okazj wyjeżdżam w podróże dalekie lub bliskie i robię tam masę zdjęć.