GeForce Now będzie wyświetlać reklamy, ale są też dobre informacje

Także Nvidia GeForce Now spogląda łakomym okiem na reklamy, ale na szczęście potraktuje swoich użytkowników łagodniej niż streamerzy filmów i seriali.

To prawda, że GeForce Now firmy Nvidia wprowadzi na swoją platformę reklamy, ale bezpłatny poziom wciąż taki pozostanie, a na dokładkę, reklamy będą wyświetlane tylko w czasie oczekiwania w kolejce do rozpoczęcia sesji gry, a więc nie będzie szczególnie uciążliwe dla użytkowników.

GeForce Now firmy Nvidia z reklamami

Pomysł wprowadzenia reklam dotyczy tylko bezpłatnego planu i jak zapewnia Nvidia, użytkownicy tego poziomu wkrótce zobaczą do dwóch minut reklam, czekając w kolejce na rozpoczęcie nowej sesji gry. Zarobione w ten sposób pieniądze pomogą w finansowaniu dalszego utrzymania najniższego poziomu, za który nie trzeba płacić.