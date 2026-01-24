Dragon Ball Super otrzyma remake? Plotka nabiera rozpędu, a jeden z aktorów odpowiada

To byłaby zaskakująca decyzja twórców.

Zbliżający się Genki Dama Festival rozpala wyobraźnię fanów Dragon Balla na całym świecie. Wydarzenie zaplanowane w nocy z soboty 24 stycznia na niedzielę 25 stycznia jest na tyle duże, że seria stworzona przez Akirę Toriyamę pominęła klasyczne Jump Festa, organizując własny event poświęcony przyszłości marki. Wraz z odliczaniem do startu imprezy w sieci krąży coraz więcej spekulacji, a jedna z nich dotyczy możliwego remake’u Dragon Ball Super. Głos w tej sprawie zabrał Sean Schemmel, od lat dubbingujący Son Goku w angielskiej wersji językowej. Dragon Ball Super Remake niespodzianką wydarzenia Genki Dama Festival? Aktor regularnie prowadzi transmisje na żywo, podczas których rozmawia z fanami i gra w gry. W trakcie jednego z ostatnich streamów został zapytany wprost o plotki dotyczące odświeżonej wersji Dragon Ball Super. Jego reakcja była szczera i pozbawiona jednoznacznych deklaracji, co tylko podsyciło zainteresowanie tematem.

Remake Dragon Ball Super? Nie wiem, dlaczego mieliby to robić. Nie rozumiem logiki takiej decyzji. Jeśli mieliby użyć kwestii, które już nagraliśmy, albo poprosić nas o ponowne nagrania, w obu przypadkach nie mam z tym problemu. Zrobię to, czego będą chcieli. Wczytywanie ramki mediów. Warto podkreślić, że do tej pory żadna z animowanych odsłon Dragon Balla nie doczekała się pełnoprawnego remake’u. Dotyczy to zarówno oryginalnego Dragon Ball, jak i Dragon Ball Z, GT, Super czy nowszego Dragon Ball Daima. Ewentualne odświeżenie Super byłoby więc sporym zaskoczeniem, zwłaszcza że seria zadebiutowała w 2015 roku, co oznaczałoby stosunkowo krótki, jak na anime, czas między premierą a potencjalnym remakiem. Na ten moment Toei Animation nie potwierdziło jednak żadnych takich planów.

Pewne wyobrażenie o tym, jak mógłby wyglądać remake, daje ostatni kinowy film Dragon Ball Super: Super Hero. Produkcja rozpoczęła się od nowoczesnej rekonstrukcji kluczowych wydarzeń z życia Goku, znanych z pierwszego Dragon Balla i Dragon Ball Z. Dzięki współczesnym technikom animacji Toei zaprezentowało klasyczne sceny w zupełnie nowej jakości wizualnej, co wielu fanów uznało za pokaz potencjału studia. Remake to jednak tylko jedna z teorii krążących przed Genki Dama Festival. Fani od dawna zwracają uwagę, że dwa duże wątki z mangi Dragon Ball Super, czyli sagi Moro oraz Granolaha, wciąż nie doczekały się ekranowej adaptacji. Równolegle pojawiają się spekulacje o możliwym powrocie Dragon Ball Daima z drugim sezonem, zwłaszcza że finał pierwszej serii zakończył się wyraźnym zwrotem akcji. Więcej powinniśmy dowiedzieć się już dzisiejszej nocy.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.