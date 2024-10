Dragon Age: The Veilguard w pierwszej recenzji. Wysoka ocena i mnóstwo pochwał

Premiera Dragon Age: The Veilguard zbliża się wielkimi krokami. Już dzisiaj o godzinie 16:00 zejdzie embargo na recenzje i poznamy odpowiedź na pytanie, czy czwarta odsłona popularnej serii RPG-ów od BioWare spełni wysokie oczekiwania i stanie się mocnym kandydatem do tytułu gry roku. Jednak pewien serwis popełnił błąd i opublikował swoją opinię na kilka godzin przed dozwoloną datą embarga. Recenzja została już zdjęta ze strony, ale zdążyła zostać zaklasyfikowana przez serwis OpenCritic.

Dragon Age: The Veilguard – pierwsza recenzja zapowiada duży hit

Noisy Pixel pośpieszyło się z publikacji recenzji Dragon Age: The Veilguard. Serwis wystawił grze wysoką ocenę, czyli 8,5/10. Z krótkiego podsumowania opinii o grze dowiadujemy się, że chociaż produkcja wywołała kontrowersje na długo przed premierą, to koniec końców tytuł broni się innowacyjnym podejściem do świata serii, eksploracją i walką. Chociaż sam system RPG w odgrywaniu roli ma nie być tak wciągający jak w poprzednich odsłonach serii, to gra zachwyca postaciami, wciągającą fabułą, a także systemem walki, który ma być najlepszym, nad jakim BioWare kiedykolwiek pracowało.