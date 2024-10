Dragon Age: The Veilguard bez trybu dla cierpiących na arachnofobię. Powód jest bardzo prosty

Choć w poprzednich częściach mogliśmy spotkać podobnych przeciwników, tym razem cierpiący na arachnofobię będą mogli odetchnąć z ulgą. Odbiór komunikatu jest jednak dość mieszany – z jednej strony spotkał się z pozytywnym przyjęciem, z drugiej niektórzy są nieco zawiedzeni brakiem pająków w najnowszej odsłonie serii. Być może powstaną jednak fanowskie modyfikacje, które umożliwią walkę z tymi stworzeniami.

Wkrocz do Thedas, świata pełnego dzikiej natury, zdradliwych labiryntów i lśniących miast, ale też konfliktu i tajemnej magii. Dwójka spaczonych starożytnych bóstw wyrwała się z wielowiekowej ciemności i nade wszystko pragnie zniszczyć świat. Thedas potrzebuje kogoś, na kim można polegać. Wejdź na scenę jako Rook, najnowszy bohater w panteonie Dragon Age. Bądź, kim tylko zechcesz, i graj, jak chcesz, walcząc o uratowanie świata przed boską plagą. Samotnie sobie nie poradzisz, to zbyt trudne zadanie. Poprowadź drużynę siedmiu towarzyszy, z których każdy ma ciekawą historię do poznania i kształtowania. Razem stworzycie Straż Zasłony. – czytamy w opisie gry na platformie Steam.