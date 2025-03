Doom: The Dark Ages jeszcze nie miało swojej premiery, a twórca już rozmyśla nad przyszłością marki. Poznaliśmy też zestaw broni

Doom: The Dark Ages to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Pomimo, że twórca Hugo Martin skupia się na nadchodzącej premierze, wykazuje chęć tworzenia kolejnych gier w tym uniwersum.

Seria Doom zawsze była napędzana dynamiczną akcją i widowiskową eksterminacją piekielnych hord, ale średniowieczne realia w Doom: The Dark Ages mogą okazać się jednym z najciekawszych zwrotów w historii cyklu. Reboot z 2016 roku tchnął nowe życie w markę, a Doom Eternal z 2020 roku utwierdził jej pozycję jako jednej z najlepszych gier akcji. Teraz, gdy Doom: The Dark Ages pełni rolę prequela, pojawia się pytanie - w jakim kierunku pójdzie seria po tej odsłonie?

Wraz ze zbliżającą się premierą Doom: The Dark Ages, fani szykują się na pełną ciężkiego metalu średniowieczną jatkę. Ogłoszona w zeszłym roku gra stanowi prequel do Dooma z 2016 roku, przenosząc graczy do epoki smoków i demonów.

Lubię robić gry z serii Doom. Nie miałbym problemu, żeby robić to przez długi czas, ale obecnie w pełni koncentrujemy się na Doom: The Dark Ages.

Możliwe są między innymi dwa scenariusze. Kolejna gra może być bezpośrednią kontynuacją Doom: The Dark Ages albo id Software zdecyduje się powrócić do fabuły Doom Eternal. Jeśli Doom: The Dark Ages okaże się wielkim hitem, rezygnacja z nowych mechanik i średniowiecznego klimatu na rzecz sequela Doom Eternal mogłaby rozczarować graczy. Z drugiej strony, jeśli nowa epoka nie okaże się tak angażująca jak świat Doom i Doom Eternal, powrót do futurystycznych realiów może być lepszym rozwiązaniem dla przyszłości serii.

Przy okazji potwierdzono broń, jaką przyjdzie graczom likwidować kolejne pomioty:

Dwururka (Sawed-Off Shotgun)

Ząbkowana tarcza-bumerang (Serrated Sawblade Boomerang Shield)

Railgun strzelający czaszkami (Railgun shooting ground skull bullets)

Karabin plazmowy (Plasma Rifle)

Metalowa kula na łańcuchu (Chain Flail)

Mech bojowy (Mech Suit)

Cybernetyczny smok (Cyber Dragon)

Premiera Doom: The Dark Ages odbędzie się 15 maja 2025 roku. Gra będzie dostępna na platformach PC, PlayStation 5 i Xbox Series X/S.