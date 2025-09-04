To film pełen dynamitu - Netflix pokazuje zwiastun widowiska z oscarowym potencjałem

Niecałą dobę po premierze na Festiwalu Filmowym w Wenecji Netflix udostępnił pierwszy zwiastun Domu pełnego dynamitu — najnowszego filmu Kathryn Bigelow, autorki m.in The Hurt Locker. W pułapce wojny i Wroga numer jeden. Produkcja, która zadebiutowała przed międzynarodową publicznością, początkowo przyjęta została z umiarkowanym entuzjazmem, jednak po zdjęciu embarga na recenzje krytycy zasypali ją falą pochwał.

Dom pełen dynamitu – pierwszy zwiastun po premierze w Wenecji

Dom z dynamitu to powrót reżyserki po ośmiu latach przerwy. W obsadzie znaleźli się Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris i Jason Clarke. Film opowiada historię kryzysu nuklearnego, w którym bohaterowie próbują zapobiec katastrofie, gdy zbuntowany pocisk kieruje się w stronę Chicago. Bigelow zdecydowała się na nietypową narrację — fabuła została podzielona na trzy trzydziestominutowe segmenty, każdy przedstawiony z innej perspektywy i kończący się tym samym dramatycznym cliffhangerem.