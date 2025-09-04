Zaloguj się lub Zarejestruj

To film pełen dynamitu - Netflix pokazuje zwiastun widowiska z oscarowym potencjałem

Jakub Piwoński
2025/09/04 09:30
Kathryn Bigelow wraca po kilku latach nieobecności w kinie.

Niecałą dobę po premierze na Festiwalu Filmowym w Wenecji Netflix udostępnił pierwszy zwiastun Domu pełnego dynamitu — najnowszego filmu Kathryn Bigelow, autorki m.in The Hurt Locker. W pułapce wojny i Wroga numer jeden. Produkcja, która zadebiutowała przed międzynarodową publicznością, początkowo przyjęta została z umiarkowanym entuzjazmem, jednak po zdjęciu embarga na recenzje krytycy zasypali ją falą pochwał.

Dom pełen dynamitu
Dom pełen dynamitu

Dom pełen dynamitu – pierwszy zwiastun po premierze w Wenecji

Dom z dynamitu to powrót reżyserki po ośmiu latach przerwy. W obsadzie znaleźli się Idris Elba, Rebecca Ferguson, Jared Harris i Jason Clarke. Film opowiada historię kryzysu nuklearnego, w którym bohaterowie próbują zapobiec katastrofie, gdy zbuntowany pocisk kieruje się w stronę Chicago. Bigelow zdecydowała się na nietypową narrację — fabuła została podzielona na trzy trzydziestominutowe segmenty, każdy przedstawiony z innej perspektywy i kończący się tym samym dramatycznym cliffhangerem.

Za scenariusz odpowiada Noah Oppenheim, autor m.in. Jackie. Film miał premierę na festiwalu w Wenecji i krytycy podkreślają, że choć film przypomina polityczny thriller z klasycznymi elementami gatunku, imponuje drobiazgowym researchem i naciskiem na wiarygodność sytuacji. Czyli coś, do czego Kathryn Bigelow nas już przyzwyczaiła. Przypomnijmy, że Bigelow zdobyła Oscara za The Hurt Locker, a prywatnie jest byłą żoną Jamesa Camerona.

GramTV przedstawia:

Widzowie muszą na premierę filmu jeszcze trochę poczekać. Dom pełen dynamitu trafi do polskich kin 10 października, a na platformie Netflix pojawi się 24 października.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/9/3/hcrh5luxuoo8enzgpm2qa63ituzoez

Popkultura
Netflix
thriller
Rebecca Ferguson
thriller polityczny
Kathryn Bigelow
Dom pełen dynamitu
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


