Dodatek do Black Myth: Wukong zadebiutuje szybciej, niż myślimy? Na to wygląda

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat terminu premiery DLC do produkcji studia Game Science.

Niecałe dwa tygodnie temu ujawniono fenomenalne wyniki sprzedaży Black Myth: Wukong. Wówczas potwierdzono również, że deweloperzy ze studia Game Science pracują nad dodatkiem. W sieci pojawiły się tymczasem kolejne interesujące doniesienia na temat wspomnianego rozszerzenia. Wygląda na to, że DLC do głośnego action-RPG zadebiutuje szybciej, niż myślimy.

Premiera dodatku do Black Myth: Wukong już w styczniu 2025 roku?

Autorem najnowszych doniesień na temat dodatku do Black Myth: Wukong jest Daniel Camilo, mieszkających w Chinach dziennikarz i konsultant gier wideo (dzięki VGC). Camilo miał otrzymać informację od „bardzo wiarygodnych źródeł z pierwszej ręki”, że rozszerzenie do produkcji Game Science ma ukazać się pod koniec stycznia 2025 roku lub „niedługo później”. Według dziennikarza deweloperzy będą chcieli, by premiera DLC zbiegła się w czasie z Chińskim Nowym Rokiem, który rozpoczyna się 29 stycznia 2025 roku.