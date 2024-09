Dodatek do Age of Mythology: Retold przeniesie nas do Chin

Na pokazie Tokyo Game Show 2024 Microsoft zaprezentował nam dodatek do nowo wydanej odświeżonej wersji klasycznej strategii, Age of Mythology. Tym razem przeniesiemy się do Chin, gdzie poznamy historię postaci z mitów oraz nowy panteon bogów grając w kampanię inspirowaną legendami. Nie podano daty premiery dodatku, lecz twórcy mają informować nas o nadchodzących nowościach.

Age of Mythology: Retold i nowy dodatek

Age of Mythology: Retold to duży projekt autorstwa World’s Edge oraz Xbox Game Studios, który ma na celu odnowienie kultowej strategii z 2002 roku. W przeciwieństwie do Age of Mythology: Extended Edition, które było standardowym remasterem, najnowsza wersja tytułu zapewnia graczom nową oprawę wizualną i wiele usprawnień pod względem rozgrywki i mechanik.