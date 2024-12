Doczekaliśmy się debiutu The Thing Remastered. Twórcy podzielili się procesem tworzenia odświeżonej wersji

Przy okazji wczorajszego pokazu PC Gaming Show: Most Wanted 2024 zespół Nightdive Studios postanowił przypomnieć fanom o udostępnieniu The Thing Remastered dzieląc się kolejnym trailerem. Nowa wersja horroru pojawiła się wczoraj na wszystkich zapowiadanych platformach, a twórcy podzielili się informacjami o kulisach pracy nad grą w specjalnym artykule. Usłyszeliśmy wypowiedzi wielu osób zajmujących się projektem.

Pomimo wydania 20 lat po filmie z 1982 roku, The Thing stał się większym wyzwaniem do ponownego odwiedzenia niż jego pierwotne źródło inspiracji. Podczas gdy film można łatwo kupić lub streamować, The Thing z 2002 roku często wymaga od nostalgicznych graczy znalezienia fizycznej kopii wraz z niezbędnym sprzętem do grania.

Z tego powodu postanowiliśmy stworzyć The Thing: Remastered, który jest już dostępny na Xbox Series X|S i Xbox One. Jest to rewitalizacja prawie zaginionej gry, która pozostaje wierna oryginalnej wizji twórców.