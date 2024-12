Nowe informacje o zmianach w The Thing Remastered. Zobaczyliśmy wywiad z dyrektorem oryginału

W dalszej części wywiadu dotyczącego The Thing Remastered dowiedzieliśmy się, że system zdrowia naszej postaci ma bardziej wybaczać błędy, walki z bossami powinny w większym stopniu opierać się o sprawdzenie umiejętności gracza. Niestety dyrektor odpowiedzialny za projekt nie podzielił się nowymi szczegółami dotyczącymi zapowiedzianego wcześniej poziomu trudności. Wiemy jedynie, że ma on polegać na skalowaniu się otaczających nas wrogów.

Na koniec przypomnijmy, że data premiery The Thing Remastered nie została jeszcze ujawniona. Tytuł ma się pojawić na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch. Więcej informacji odnośnie projekt prawdopodobnie zostanie ujawnionych podczas wydarzenia PC Gaming Show: Most Wanted, które jest zaplanowane na 5 grudnia.