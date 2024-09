Coppola dobrze nie pokazał Megalopolis, a już zapowiada kolejny film

Następnym filmem Francisa Forda Coppoli będzie adaptacja Glimpses of the Moon.

Francis Ford Coppola jest gotowy do realizacji swojego kolejnego filmu, a prace nad jego produkcją mają ruszyć wkrótce. Tym razem reżyser chce zaadaptować słynną powieść.

Reżyser Czasu apokalipsy planuje nowy film

Reżyser w rozmowie z The Telegraph ujawnił, że planuje adaptację powieści The Glimpses of the Moon autorstwa Edith Wharton. Film ma też po części inspirować się klasycznym obrazem z 1937 roku pt Naga prawda autorstwa Leo McCareya. Oba dzieła opowiadają o małżeństwach, które w przyjacielskiej atmosferze się rozstają. Później jednak odkrywają, że rozstanie jest trudniejsze, niż początkowo przypuszczali.