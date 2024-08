Megalopolis miał nowy zwiastun, który nagle zniknął. Studio przeprasza

Wczoraj doszło do kuriozalnej sytuacji w ramach promocji Megalopolis, czyli nowego filmu Francisa Forda Coppoli, reżyserii Ojca Chrzestnego. Produkcja miała swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes, gdzie została dosyć chłodno przyjęta przez recenzentów. I to właśnie krytycy stali się tematem numer jeden po publikacji nowego zwiastuna, który trafił do sieci. Już na samym początku mogliśmy zobaczyć cytaty rzekomo pochodzące z krytycznych recenzji poprzednich produkcji Coppoli, takich jak Czas apokalipsy, czy wspomniany Ojciec Chrzestny. Serwis Vulture postanowił sprawdzić ich autentyczność i okazało się, że są one całkowicie fałszywe.

Megalopolis z kontrowersyjnym zwiastunem

Dystrybutor Lionsgate usunął zwiastun i wydał w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym przepraszają krytyków, których nazwiska pojawiły się przy zmyślonych cytatach z recenzji w trailerze. Studio przeprosiło również Francisa Forda Coppolę za całe zamieszanie.