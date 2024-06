Do Medieval Dynasty nadciąga crossplay. Twórcy podają godzinę premiery aktualizacji

W pierwszej połowie czerwca poznaliśmy datę premiery aktualizacji, która wprowadzi do Medieval Dynasty kilka nowości . Poza trybem kooperacji na konsolach pojawi się między innymi funkcja crossplay, która pozwoli na rozgrywkę międzyplatformową. Teraz deweloperzy podzielili się dokładną godziną debiutu update’u.

Funkcja crossplay już wkrótce zawita do Medieval Dynasty. Render Cube podaje godzinę premiery aktualizacji

Zgodnie z przekazanymi na platformie Steam informacjami, aktualizacja wprowadzająca do Medieval Dynasty między innymi funkcję crossplay zadebiutuje 27 czerwca 2024 roku o godzinie 17:00 czasu polskiego. Opcja rozgrywki międzyplatformowej i tryb kooperacji na konsolach to jednak nie wszystko, co przygotowali deweloperzy z Render Cube.

Zainteresowani mogą bowiem liczyć na filmowe intro prezentujące historię pojawienia się postaci graczy w Oxbow. Rozwinięty zostanie również wątek fabularny w Starorzeczu, a na mapie spotkamy nowe postacie niezależne. Miłośników budowania z pewnością ucieszy z kolei fakt, że wreszcie będziemy mogli zbudować mosty i platformy modułowe. Ponadto pojawi się ręczna latarnia, a także nowe utwory w repertuarze trzech bardów odwiedzających tawerny.