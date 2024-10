Do Dragon Ball: Sparking! ZERO zmierzają nowi wojownicy. Do bijatyki nadciągają trzy DLC

Dragon Ball: Sparking! ZERO oferuje dostęp do ponad 180 grywalnych postaci, jednak twórcy nie zamierzają na tym poprzestawać. W nadchodzących tygodniach ukażą się bowiem DLC, w ramach których otrzymamy kolejnych wojowników. Niedawno Bandai Namco potwierdziło, że pierwsza fala DLC zaoferuje Gamma 1 i Gamma 2, natomiast teraz zaprezentowano zawartość drugiego dodatku.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że Dragon Ball: Sparking! ZERO może pochwalić się znakomitą sprzedażą . Bijatyka skradła serca graczy między innymi na Steamie, gdzie tak zwany all-time peak wyniósł 10 dni temu ponad 122 500 graczy . Bijatyka doczeka się nowości w ramach rozszerzeń, które ukazywać się będą w trzech falach. Najnowszy zwiastun potwierdza postaci z DLC 2.

Druga i trzecia fala DLC do Dragon Ball: Sparking! ZERO ma zatem koncentrować się na postaciach z Dragon Ball: Daima. W DLC 2 do listy wojowników dołączy Mini Vegeta oraz Glorio, których przedstawiono na teaserze. Dokładna zawartość DLC 3 nie jest obecnie znana. Zainteresowanym nie pozostaje zatem nic innego, jak cierpliwie oczekiwać na nowe wieści ze strony deweloperów.