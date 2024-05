Do DayZ nadciąga mroźne rozszerzenie. Zimowe Frostline na zwiastunie

DayZ wciąż nieustannie cieszy się sporą popularnością wśród miłośników survivali. Tylko w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie przy grze bawiło się nawet 48 tysięcy osób . Kilka miesięcy temu deweloperzy zapewniali, że do produkcji zmierza sporo nowości , a jedna z nich właśnie została ujawniona. Mowa o DLC zatytułowanym Frostline, które możemy już obejrzeć na pierwszym zwiastunie.

Poza nowymi niebezpieczeństwami, obejmującymi obszary wulkaniczne czy nowe gatunki dzikich zwierząt, gracze będą musieli odpowiednio zarządzać ciepłem i zasobami. Dodatkowo pojawią się nowe choroby, a także zaktualizowana mechanika wędkowania. Zainteresowani dostaną również do swojej dyspozycji przedmioty kosmetyczne pasujące do zimowego klimatu.

Bohemia Interactive ogłosiło właśnie, że do DayZ zmierza rozszerzenie zatytułowane Frostline. Mroźne DLC zabierze graczy na zimowy archipelag Sakhal, gdzie czekać będą ekstremalne warunki i pokryte śniegiem krajobrazy. Zgodnie z opisem dodatku na platformie Steam, surowy teren ma stanowić „największe zagrożenie ze wszystkich innych środowisk, które mogliśmy odwiedzić”.

DLC Frostline można już dodać do listy życzeń na platformie Steam. Planowana data wydania dodatku do DayZ to jesień 2024 roku.