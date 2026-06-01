DLSS 4.5 Ray Reconstruction nowością od Nvidii. Pecetowcy mogą spodziewać się dużego skoku jakości grafiki

Znamy termin premiery nowego rozwiązania od Nvidii.

Oprócz wielkiego ogłoszenia nowej ery PC w postaci NVIDIA RTX Spark, firma zapowiedziała również nową wersję technologii DLSS Ray Reconstruction. Aktualizacja oznaczona numerem 4.5 trafi do użytkowników wszystkich kart graficznych GeForce RTX już w sierpniu. Producent przekonuje, że nowe rozwiązanie zapewni wyraźnie lepszą jakość obrazu w grach wykorzystujących ray tracing i path tracing, przy zachowaniu wydajności na poziomie zbliżonym do obecnie dostępnej wersji. DLSS 4.5 Ray Reconstruction – premiera już w sierpniu. Znamy listę pierwszych gier z nową technologią Sercem DLSS 4.5 Ray Reconstruction jest nowa generacja architektury transformera, która ma zastąpić tradycyjne odszumiacze stosowane w renderowaniu z wykorzystaniem śledzenia promieni. Technologia wykorzystuje sztuczną inteligencję do rekonstrukcji obrazu na podstawie danych dostarczanych przez silnik gry. Dzięki temu możliwe jest uzupełnianie obszarów, w których promienie nie zostały w pełni próbkowane, co ma przełożyć się na ostrzejszy obraz, większą stabilność oraz dokładniejsze odwzorowanie oświetlenia.

Według Nvidii nowy model oferuje o 35 procent większą moc obliczeniową przy jednoczesnym przetwarzaniu o 20 procent większej liczby parametrów. Producent zwraca również uwagę na lepsze rozpoznawanie scen, wyższą czytelność ruchu, poprawioną stabilność czasową oraz wykorzystanie znacznie większego zestawu danych treningowych. Deweloperzy otrzymają także dodatkowe opcje kontroli ustawień temporal accumulation, co pozwoli na jeszcze dokładniejsze dostosowanie jakości obrazu. W dniu premiery DLSS 4.5 Ray Reconstruction będzie współpracować z 27 grami. Na liście znalazły się między innymi Cyberpunk 2077, Alan Wake 2, Indiana Jones i Wielki krąg, DOOM: The Dark Ages, Star Wars Outlaws, Hogwarts Legacy, F1 25, Resident Evil Requiem, Pragmata oraz Call of Duty: Black Ops 7. Aktualizacja będzie dystrybuowana za pośrednictwem NVIDIA App. Firma ujawniła także kolejne produkcje, które otrzymają wsparcie dla technologii z rodziny DLSS 4.5. Jesienią zadebiutuje Phantom Blade Zero z obsługą DLSS 4.5 Super Resolution oraz funkcji ray tracingu. Z kolei 12 czerwca aktualizację otrzyma Marvel Rivals, wprowadzając natywne wsparcie dla DLSS 4.5 Super Resolution oraz Dynamic Multi Frame Generation. Już 5 czerwca ulepszoną wersję DLSS 4.5 Super Resolution otrzyma również NARAKA: BLADEPOINT.

Na wdrożenie nowych rozwiązań przygotowują się także twórcy takich gier jak: Gothic Remake, Hell Let Loose: Vietnam, CINDER CITY, Honeycomb: The World Beyond, Squad, Duet Night Abyss oraz Where Winds Meet. Nowości nie ograniczą się wyłącznie do gier. Nvidia potwierdziła również wdrożenie DLSS 4.5 Ray Reconstruction do Blendera. Funkcja pojawi się w silniku Cycles jako nowa metoda odszumiania wraz z premierą Blendera 5.3 jeszcze w tym roku. Dzięki temu artyści mają uzyskać możliwość podglądu jakości zbliżonej do finalnego renderu w czasie rzeczywistym, bez utraty płynności pracy w oknie podglądu. Przy okazji ogłoszenia firma pochwaliła się również rozwojem całego ekosystemu RTX. Według Nvidii liczba gier i aplikacji wykorzystujących technologie RTX przekroczyła już 1000 pozycji. Producent przypomina, że pierwsze karty z tej rodziny zadebiutowały w 2018 roku wraz z premierą GeForce RTX 2080, a od tamtego czasu wsparcie dla DLSS, ray tracingu i rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji systematycznie rosło. Sierpniowa premiera DLSS 4.5 Ray Reconstruction może okazać się jedną z najważniejszych aktualizacji technologii RTX w ostatnich latach. Nvidia stawia nie tylko na dalszy wzrost wydajności, ale przede wszystkim na poprawę jakości obrazu, co ma przynieść korzyści zarówno graczom, jak i twórcom korzystającym z profesjonalnych narzędzi do renderowania.

