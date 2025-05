Dlatego filmy Marvela zawodzą? Twórca Andora mówi wprost jaki jest największy problem MCU

Tony Gilroy, twórca Andora, czyli jednego z najbardziej chwalonych projektów w uniwersum Gwiezdnych wojen, nie gryzł się w język, gdy wspomniał o kondycji uniwersum Marvela. W rozmowie ze Slash Film otwarcie skrytykował jeden z fundamentów narracyjnych MCU, czyli obsesję na punkcie tzw. MacGuffinów.

Jak się nazywa to cholerne pudełko w Avengers? Co oni właściwie próbują zdobyć?... Tesserakt! Właśnie dlatego te wszystkie filmy Marvela zawodzą. Ciągle tylko... jeśli to wszystko, co robisz, to próbujesz zdobyć Tesserakt.