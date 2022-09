Dlaczego Take Two zrezygnowało z gry People Can Fly? Sprawdzamy u źródła

Czy niespodziewane wycofanie się Take Two Interactive z dużego projektu może oznaczać problemy dla polskiego studia? Postanowiliśmy zapytać o to samego prezesa PCF Group.

Poniedziałkowy komunikat People Can Fly, twórcy m.in. Outriders, wywołał spore zamieszanie. Nie mogło być inaczej kiedy deweloper traci partnera, z którym realizował jeden z dwóch największych projektów. Jakie konsekwencje niesie to za sobą? Przypomnijmy, że obecnie podstawa biznesu warszawskiego deweloper to tworzenie gier na zlecenie dużych wydawców. W taki sposób powstało Outriders oraz będące w produkcji dwa kolejne tytuły – Gemini dla Square Enix oraz Dagger dla Take Two Interactive (tytuły robocze). Wycofanie się drugiej z firm może być sporym problemem.

Project Dagger realizowany był w oddziale People Can Fly w Nowym Jorku. Według nieoficjalnych szacunków jakie udało mi się znaleźć w ciągu dwuletniego okresu produkcji prace mogły pochłonąć nawet ponad 100 mln złotych. Studio nie chce jednak komentować tych kwot, ani podawać oficjalnych. Niewiele też wiemy o konkretnych powodach rozwiązania umowy z Take Two Interactive. Jak przekazał mi Sebastian Wojciechowski, prezes PCF Group, istniały sygnały zwiastujące taki scenariusz. Rozmowy dotyczące dalszego kształtu projektu prowadziliśmy z Take Two już od pewnego czasu. Szukaliśmy wspólnej drogi pod względem kreatywnym i biznesowym. Koniec końców nie udało nam się dojść do wspólnej wizji i obie strony naturalnie skierowały się ku zakończeniu współpracy. Wycofanie się wydawcy nie oznacza skasowania projektu. Obecnie trwają rozmowy w sprawie kształtu porozumienia o rozwiązaniu umowy. Wiadomo jednak, że People Can Fly będzie kontynuować prace z własnych środków. Zeszły rok spółka zakończyła z przychodami w wysokości 180 mln złotych i zyskiem netto na poziomie 61 mln złotych. Project Dagger, przynajmniej na razie, nie jest zagrożony. W pierwszym kroku skupiamy się na sfinalizowaniu porozumienia, tak aby zakończyć współpracę z Take Two przy tym projekcie. Już teraz projekt porozumienia jest moim zdaniem korzystny dla Spółki, ale przed nami finalne analizy i negocjacje. Na ten moment planujemy rozwijać ten projekt w modelu self-publishing. Spółka ma silny bilans i dużo gotówki, co zapewnia możliwości finansowania tego projektu z własnych środków przez co najmniej 12 miesięcy. Postrzegamy tę sytuację jako szansę, aby silniej rozwinąć działalność spółki w tym obszarze, co jest zgodne z naszą strategią rozwoju.

