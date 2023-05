Dlaczego GTA 6 powstaje tak długo? Bo Rockstar Games dąży do perfekcji

Zelnick wskazał, że stworzenie takiej produkcji jest ogromnym wyzwaniem, tym bardziej przy oczekiwaniach graczy i dostarczeniu im czegoś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. Rockstar musi się upewnić, czy to wszystko pasuje do serii, jaką jest GTA. Studio jednak wierzy, że osiągnie swój cel i uda im się wydać doskonałą grę.

Myślę, że jest to wyzwanie, przed którym stoją ludzie z Rockstar za każdym razem, gdy pojawia się nowa wersja Grand Theft Auto. Z jednej strony musi to być coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliście i musi pasować do tego, co wiemy na temat Grand Theft Auto. To duże wyzwanie dla zespołu. Odpowiedzią Rockstar jest po prostu szukanie perfekcji; dążą do perfekcji, aż w końcu im się to uda. Mam na myśli stworzenie czegoś, o czym inni deweloperzy nie mogą nawet marzyć.