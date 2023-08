Diuna i Matrix Zmartwychwstania zostaną wkrótce usunięte z HBO Max?

Biorąc jednak pod uwagę regularne czystki filmów Warner Bros. z biblioteki HBO Max, prawdopodobne jest, że podobny los co Kosmiczny mecz: Nową erę, In The Heights: Wzgórza marzeń, czy Obecność 3: Na rozkaz diabła, które pozostaną w serwisie jedynie do końca sierpnia, spotka również pierwszą odsłonę Diuny i czwartą część Matrixa. Niestety na potwierdzenie tych doniesień będziemy musieli poczekać do września.