Disney+ z wielką kinową nowością i premierą produkcji Marvela. Platforma zapowiada styczeń pełen atrakcji

Jeżeli myśleliście, że na początku nowego roku nie będzie co oglądać, to byliście w dużym błędzie. Disney+ zapowiedział swoje filmowe i serialowe premiery, wśród których nie brakuje głośnej nowości, a także oczekiwanej produkcji wprost od Marvela. Pod koniec stycznia na platformie zadebiutuje Nocna suka, czyli najnowszy film z Amy Adams, której bohaterka zamienia się w psa. Brzmi szalenie, podobnie jak nowa propozycja od Marvela, czyli Spider-Man: Przyjazny pająk z sąsiedztwa – najnowszy serial animowany, stworzony we współpracy z Sony Pictures, który w oryginalnej oprawie wizualnej opowie o nowych przygodach Petera Parkera. Świetnie zapowiada się także Paradise z gwiazdą This is Us oraz Czarnej Pantery. Pojawi się także Gęsia skórka: Zagubieni, a także Whiskey on the Rocks. Pełną listę znajdziecie poniżej.

Disney+ z premierami na styczeń 2025

Gęsia skórka: Zagubieni – 10 stycznia