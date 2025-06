Disney+ z niespodziewanymi filmami. Kultowa seria wśród premier na lipiec

Największą niespodzianką lipcowej oferty Disney+ jest pojawienie się w bibliotece platformy niemal wszystkich odsłon serii Transformers. Chociaż franczyza rozwijana jest przez Paramount Pictures, to w ostatnich miesiącach Disney rozbudowuje swój serwis również o pozycje należące do innych wytwórni. Takim sposobem wszystkie części Transformersów, oprócz najnowszej z 2023 roku, już w lipcu trafią na Disney+. Poniżej znajdziecie pełną listę nowości.

Disney+ – lista premier na lipiec 2025

Na wysokich obrotach – 9 lipca

W Na wysokich obrotach Tim Allen wciela się w rolę Matta, upartego, owdowiałego właściciela warsztatu renowacji klasycznych samochodów. Kiedy córka Matta (Kat Dennings) i jej dzieci wprowadzają się do jego domu, zaczyna się prawdziwa renowacja.

Szczęki: 50 lat kinowego hitu – 11 lipca

Szczęki: 50 lat kinowego hitu to autoryzowany dokument celebrujący 50 lat po jego premierze film, który na nowo zdefiniował Hollywood. Film u boku Stevena Spielberga przedstawia niezwykłą podróż od bestsellerowej powieści Petera Benchleya do jednego z najbardziej kultowych obrazów w historii. Zawierający rzadkie materiały archiwalne i wywiady z uznanymi hollywoodzkimi reżyserami, najlepszymi naukowcami zajmującymi się rekinami i działaczami na rzecz ochrony przyrody, dokument odkrywa zakulisowy chaos i to, w jaki sposób film zapoczątkował popkulturowe zjawisko letniego blockbustera, zainspirował nową falę filmowców i utorował trwającą do dziś drogę do ochrony rekinów.