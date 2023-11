Disney+ z dużym wzrostem użytkowników. Platforma łączy się z Hulu – co to dla nas oznacza?

Disney+ ma już ponad 150 milionów subskrybentów. Firma podała, że w czwartym kwartale platforma zyskała 4,1 miliona nowych abonentów, tym samym mogąc pochwalić się łączną liczbą wynoszącą 150,2 mln subskrybentów. Zebrało się na to 112,6 mln posiadaczy abonamentu głównego Disney+ oraz 37,6 mln osób z indyjskiego serwisu Disney+ Hotstar. Jednocześnie podano, że z Disney+ Hotstar straciło w tym okresie aż 12,5 mln subskrybentów.

Disney+ nowych subskrybentów wciąż przybywa

Korporacja wciąż jednak traci sporo pieniędzy w zakresie transmisji streamingowej. W czwartym kwartale strata wynosiła 387 mln dolarów, co i tak jest ogromną poprawą w porównaniu do 74% z analogicznego okresu sprzed roku, gdzie strata wynosiła aż 1,4 mld dolarów. Disney może jednak liczyć na poprawę tych wyników w kolejnym kwartale, a to wszystko za sprawą wprowadzenia na pierwszych europejskich rynkach tańszego abonamentu z reklamami, jak i przez niedawną podwyżkę cen miesięcznej i rocznej subskrypcji, która również obowiązuje w Polsce.