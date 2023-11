Disney kupił Hulu za ogromną kwotę. Wielkie przejęcie na rynku streamingu

Wieloletnia saga z przejęciem Hulu przez Disneya została właśnie zakończona. The Walt Disney Company poinformowało oficjalnie o posiadaniu 100% praw do platformy streamingowej. Disney do tej pory posiadał 67% praw, a pozostałe 33% należało do Comcastu (właściciela Universal Pictures).

