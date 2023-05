Disney+ uratuje niektóre swoje filmy i seriale przed skasowaniem. Lista nie została jeszcze zatwierdzona

Już w najbliższy piątek Disney+ w ramach restrukturyzacji swojej biblioteki i wynikających z tych oszczędności finansowych, usunie prawie 60 filmów, seriali i programów ze swojej biblioteki. Mowa o wielu oryginalnych produkcjach, takich ja Willow, Potężne Kaczory: Sezon na zmiany, Księżniczka, czy Rosaline. Tym samym Disney usunie ze swojej biblioteki stworzone przez siebie filmy i seriale, które już nigdy nie wrócą do serwisu. Podana wcześniej lista nie jest jednak pełna i jak się okazuje, ostateczna decyzja co do usuwanych produkcji jeszcze nie zapadła.

Lista tytułów, które znikną z Disney+ i Hulu w przyszłym tygodniu, wciąż jest finalizowana – przekazał przedstawiciel firmy.

Howard uratowany przed skasowaniem, ale co z resztą produkcji na Disney+?

Jednym z uratowanych tytułów będzie dokument „Howard”, opowiadający o Howardzie Ashamnie, słynnym autorze tekstów do piosenek, w tym do Małej Syrenki. Wielu widzów oburzyła wiadomość, że w dzień premiery aktorskiej wersji Małej Syrenki, Disney zamierza skasować dokument opowiadający o jednym z twórców oryginalnej animowanej wersji filmu. Dodatkowych kontrowersji przyniósł fakt, że Ashman był gejem, a czerwiec jest Miesiącem Dumy dla społeczności LGBTQ+ i widzowie uważają, że to kiepski okres, aby na zawsze usuwać dokument o tej postaci.