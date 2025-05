Disney pozywa YouTube. Ta zdrada może kosztować miliony

Pozew trafił w środę do Sądu Najwyższego w Los Angeles. Według Disneya, Connolly posiada wiedzę na temat kluczowych strategii negocjacyjnych i szczegółów finansowych dotyczących treści licencjonowanych YouTube’owi. Co istotne, dotychczas kierował zespołem odpowiedzialnym za odnowienie umowy licencyjnej z tą platformą.

Disney złożył pozew przeciwko YouTube w związku z zatrudnieniem Justina Connolly'ego. Był on wieloletnim dyrektorem Disneya odpowiedzialnym za relacje z partnerami medialnymi. W YouTube objął stanowisko globalnego szefa ds. mediów i sportu. Koncern zarzuca firmie należącej do Google naruszenie umowy, nieuczciwą konkurencję oraz bezprawne ingerowanie w stosunki umowne.

W dokumentach sądowych wskazano, że Connolly podpisał z Disneyem umowę zobowiązującą go do pozostania w firmie do końca 2027 roku. Porozumienie przewidywało również zakaz angażowania się we współpracę z konkurencją oraz jednorazową możliwość wcześniejszego odejścia – pod warunkiem pisemnego powiadomienia. Disney twierdzi, że YouTube, świadomy treści umowy, celowo nakłonił Connolly’ego do jej złamania.

Kevin Gaut, prawnik Disneya, zaznacza w skardze: